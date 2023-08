Allereerst mijn congratulations: Spartacus heeft weer een enorme hoop zaken gevonden op de internets. Maar ik zie dat @Nuuk | 09-08-23 | 22:52 dat ook al was opgevallen. Verder de lappen tekst die AvA altijd produceert.

www.nrc.nl/nieuws/2023/08/09/de-premi...

Ook de Tweede Kamer heeft bijgedragen aan de oprekking van de verantwoordelijkheid van de premier. Rutte moest voor van alles en nog wat komen opdraven, geflankeerd door de eerst verantwoordelijke minister. Politieke tegenstanders kregen zo volop gelegenheid om Rutte als electorale concurrent steeds weer ‘eindverantwoordelijk’ te houden voor al het overheidsfalen. Hoe breder de verantwoordelijkheid hoe groter de kwetsbaarheid. Het politiek belangrijke onderscheid tussen aanspreekbaar, verantwoordelijk, verwijtbaar en schuldig viel weg. Als ‘opperbaas’ had Rutte moeten ingrijpen, op vakdepartementen of bij uitvoeringsdiensten, het maakte niet uit.

Een andere reden voor de statusverhoging ligt in de toegenomen macht van de Europese Raad. Hierin is Rutte de gelijke onder staatshoofden en regeringsleiders. Zijn daar verworven aanzien heeft ook de status van zijn functie in Nederland verhoogd. De EU gaat bovendien over steeds meer diep ingrijpende onderwerpen, zoals klimaat en migratie. Onze grondwet is nooit aangepast op deze belangrijke uitbreiding van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Door deze ontwikkelingen draaien Tweede Kamerverkiezingen nu te sterk om het Torentje. Kiezers verwachten dat de partijleider ook na de stembusgang herkenbaar blijft strijden voor hun eigen ‘winnende’ overtuiging in het kabinet of in de Tweede Kamer. Maar na de formatie moet de winnaar daar als premier juist voor oppassen. De voorzittersrol vergt immers het bevorderen en bewaken van de eenheid in het kabinet. Hoe harder de electorale strijd, hoe persoonlijker de verwijten, hoe moeilijker de omschakeling. Als de minister-president te partijdig wordt in een sterk verdeelde coalitie gaat het mis. Getuige Rutte IV.

Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt (als hij meedoet) hebben zelf volop bijgedragen aan de statusverhoging van de minister-president. Maar ze willen zelf geen premier worden. Daardoor dreigen ze in hun eigen zwaard te vallen. Als ze de verkiezingen winnen met pleidooien voor een sterker en kritischer parlement moeten ze ‘als tegenmacht’ hun pijlen richten op hun ‘eigen minister-president’ en/of ‘eigen bewindslieden’. Ze gaan nu onvermijdelijk allebei de verkiezingen in met een tweede boegbeeld naast zich: de minister-president in spe die dan de eindverantwoordelijkheid krijgt voor een ‘beter en democratischer bestuur’.

Het is staatsrechtelijk en politiek daarom noodzakelijk om vast te leggen wat het premierschap eigenlijk betekent; wat zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het ambt? Wat is algemeen regeringsbeleid en wat specifiek? Waarop kan een minister-president wel en niet aangesproken worden? Duidelijk moet zijn waar het verschil in verantwoordelijkheid ligt tussen vakministers en minister-president. Daarbij moet de term ‘eindverantwoordelijkheid’ vermeden worden, omdat die in de praktijk de functie van ‘minister van alles’ creëert. Nederland krijgt dan het ‘presidentiële’ stelsel dat niet in onze eeuwenoude politieke cultuur past.

De politieke partijen die in de campagne een kandidaat minister-president naar voren schuiven moeten duidelijk maken hoe zij die functie vervuld willen zien. Wie hebben zij in de aanbieding voor het sterk gepolariseerde en politiek versnipperde Nederland? Een baas, een probleemoplosser, een visionair of een verzoener?

(Persoonlijk vond ik dat Rutte het behoorlijk goed deed in moeilijke omstandigheden)