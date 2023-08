Het lijkt Andrew Tate wel

WÁT? Een [toegegeven, getalenteerde] muzikant wier gehele merk stoelt op morbide obesitas en verkondigen dat dit in haarzelf en andere vrouwen gevierd in plaats van ontmoedigd moet worden blijkt van kwestieus moreel kaliber??? Ze werd vorige week natuurlijk al beschuldigd van fat shaming door een aantal door haarzelf op morbide obesitas geselecteerde danseressen en seksueel wangedrag. Rariteiten zoals danseressen ertoe 'bewegen' bananen uit de vagina van een stripper te AMSTERDAM te eten, dat werk. En in feite is ze al veroordeeld door AMERIKA want Joe Biden heeft haar ontvolgd op Insta.

Maar nu verschenen er dus nog zes aanklachten van eenzelfde aard. De advocaat van de Slachtoffers spreekt van "allegations of a “sexually charged environment” and failure to pay employees. Zambrano said that in reviewing the claims, he determined that some are potentially actionable but that others aren’t." Heel pijnlijk dit natuurlijk allemaal, vooral voor de NRC dat nu helemaal in de knoop ligt tussen body positivity en believe women.

Maar goed, circulair vuurpeloton De Eerste Steen laadt de wapens alvast door. Exclusief interview met drie boze dikkerds na de breek.

De slachtoffers (ook dik) SPREKEN

Dit is Tims OJ Simpson trial

Lizzo's reactie op oorspronkelijke aanklachten - 3 augustus

Lizzo nog op ONS NORTH SEA JAZZ 9 juli 2023