22/11. Dat is 15 weken weg. 15•800=12.000 Ericvdburgers. Dat is een heel Opmeer erbij. En dan is het pas verkiezingen. Dan een jaar formeren; 52•800=41.600 Arnon Grunbergs. Een volledig Dronten erbij. Dus we zijn 53.600 kansenparels verder voordat de nieuwe regering MISSCHIEN iets gaat doen. Ik krijg helemaal een warm gevoel van binnen van het deughen. Zullen we vlag van Marokko eens op z'n kop hangen om de noodtoestand aan te geven? Oh nee dat hing ie al jaren. Wij hadden het gewoon niet door.