:

Beetje flauw van mij natuurlijk. Maar ik heb dit schot voor open doel aangegrepen om een punt te maken.

Het is gewoon leuk om op een vileine manier je politieke tegenstanders de maat te nemen (dat is bij Frans onmogelijk te meten -padoem tsss),

Het punt wat je steeds mist in de kritiek, maar ook die verzuurde bende bij de joop, is dat het om de onechtheid gaat, de onoprechtheid die leidt tot hoon.

Neem nou die enge Timmermans. Die man is een groot ego:

- Letterlijk mokkend thuis zitten omdat ie zijn zin niet krijgt.

- Mokkend wegblijven bij journalisten die hem kritische vragen stellen.

- Met enorme pathos over de lijken van de MH17 politieke puntjes scoren.

- Een storm dode opvoeren voor zijn greendeal.

- Met dat EU vlaggetje in het vliegtuig diep peinzend door een vliegtuigraam naar buiten kijkend voor een oersmomentje.

-Vroom verkondigen dat ‘Zeit 2000 jahre’ de islam bij Europa hoort.

Die onechte hypocrisie leidt tot hoon en spot.

Kaag maakte dezelfde fiuten.

- Haat Hautaine houding, wie zij toch die mensen?

- Voor vrouwen die elkaar laten vallen is er een speciaal plekje in de hel. Inmiddels laat ze de boel sudderen binnen haar partij.

- Here part our ways, hier scheiden onze wegen om vervolgens doodleuk verder te gaan.

Nederland is of we het leuk vinden of niet een diep calvinistisch land. Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg. Dat is de kracht van Nanninga en van der Plas zij staan met hun poten in de klei, komen volks over en dwepen niet met grootse vergezichten. Nee die zijn ‘zo lekket gewoon gebleven’.

Bovendien wil ik je nog even herinneren aan wat geenstijl is een tenditieus, ongefundeerd en nideloos kwetsend live blog waar schandelijke nieuwsfeiten en luchtige onderwerpen elkaar opvolgen.

Je moet GS niet teveel macht toe dichten. Het is niet alsof de GS de Frans Timmermansen en Kagen van deze wereld wegpesten. Dat dien ze zelf. Hoeveel van de 17 miljoen Nederlanders zijn er denk je bezig met wat de GS en haar reaguurders vinden?

En tenslotte, je mag prima andere meningen hebben hier. Zolang je maar netjes blijft, Je kunt best scherp zijn en vilein zonder iedereen uit te schelden voor dom, of voor rechts of voor misogyn etc..

Anyways de mensen met andere opvattingen dan de gevestigde GS opvattingen maken in mijn beleving de panelen levendig en dagen uit om de eigen standpunten te onderzoeken. Vaak ontstaan er leuke discussies daardoor.

Doe er je voordeel mee. Maak dingen niet al te persoonlijk, probeer humor en ironie uit. Maar ga niet wild om je heen slaan en pick yout fights.

Maar vooral, heb plezier in het debat in de discussie.