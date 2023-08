Nog niet erg concreet of duidelijk wie of wat dat is.

Kan ook een verdeelzaaihoax zijn.

Otten mag trouwens wel een beetje inbinden met er niets van bakken.

Hoe hij met Femke van Kooten-Arissen en Henk Krol is omgegaan was een mooi inkijkje in wat er bij de FvD gaande was. De man kan alleen samenwerken met mensen die het 100% met hem eens zijn en anders gaat hij als een demente olifant op een bulldozer z'n gang, is doof voor elk ander geluid, negeert compleet wat andere mensen willen, vult desnoods formulieren namens anderen in en neemt gewoon de boel over op een manier die niet eens brutaal is maar contactgestoord.

Het verhaal bij Chips nootje bier met Femke.

Ver-ba-zing-wekkend.

Henk Krol wist ook niet meer wat hij met Otten aanmoest. Ze zijn er maar mee gestopt.

