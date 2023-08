Nee joh! Dat is voor de Popunie, Peter vond nog een openstaand bonnetje van een demo-kopieeropdracht via de gelijkgeschakelde cassettedecks in de kluis indertijd in de Witte de With. Eigenlijk kwam Stemra ermee op de proppen, vanwege een achtergestelde claim van Dries Roelvink tegen de Buma. Nou, daar wist Schei dus wel wat op. PopUnie, ook in afgeschaalde vorm voor alleen 010, draait het allemaal om publiciteit in de Rotterdamse amateurpopmuziek. Zou mooi zijn als De Vlerck nog weer eens wat deed. Rotterdam NieuwPop kan mooi laten zien dat een gratis festival in het Zuiderpark gewoon wel kan. Natuurlijk niet laten organiseren door die DoDo's van Kralingen, de Dodo is immers niet voor niks uitgestorven. En ook niet opnieuw Metropolis. Gewoon Rotterdam Nieuwpop, Zuiderpark. Ja, da's Slinge ja... Fischer Z headliner, de Brio's tijdens de wissel. Kiem! Noodweer, Spasmodique, nou vooruit, Het Groot Niet Te Vermijden (Hoi Grem) voor de lol. Pinksteren 2024. Want Pinkpop is onbetaalbaar... Dus Martin, wat denk je d'r van? Rock Free, dude!