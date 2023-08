Hee kijk wie hebben we daar, nou laat ons maar raden: het is Knalpiet de Vries. Knalpiet heeft tachtig jaar lang gewerkt als tendermanager betonbouw maar de laatste jaren is hij Projectleider Rechtvaardigheidsmars bij Greenpeace. Knalpiet heeft geen flauw idee wat het inhoudt, maar hij zit de hele dag op NDSM te blowen en achter de wijven aan te gaan. Volgens Knalpiet is het door klimaatverandering altijd lekker weer in Nederland, dus staat hij op de camping in Nederhorst den Berg, een blanke enclave, zo blank, dat Bowien Galema (82) met de staart van Charly Luske tussen haar benen wegvluchtte naar Almere.

In de voortent zitten mevrouw Capibara van de Cavia en meneer Jan Familie. Toen gingen ze trouwen en nu heet de dame Capibara Familie-van de Cavia. Ook toevallig! Gevraagd aan haar vader Sijmen van de Cavia waarom ze 'Capibara' genoemd werd, kreeg ze nooit een eenduidig antwoord. Ze is Instagram-influencer, samen met Hannah Prins. Dan vliegen ze naar verre oorden, business class bij KLM, en dan laten ze zich op de foto zetten. Thuis lopen ze dan weer te zeiken op iedereen die ook in het vliegtuig stapt, en daar doet Sander Schimmelpenninck dan later weer een plasje over. Een cirkel uit de hel! De familie Familie staat trouwens op de camping in Drenthe. Kun je prachtig wandelen.

En wat doet Michael van de Zandschulp hier in zijn fietstas? JUIST! Broodjes voor onderweg. U denkt toch niet dat Michael zo iemand is die dan straks bij de Berenkuil gaat zitten om € 15 te betalen voor een bord rösti? Nee natuurlijk niet, hij is Malle Pietje niet. Dat is namelijk zijn neef, Malle-Pietje van de Zandschulp. Michael heeft een broodje ham, een broodje kaas, een broodje pindakaas, vijf krentenbollen (drie met kaas en boter, één met alleen boter, één met niks) én zijn specialiteit: een broodje doperwten. Michael doet niet meer aan vliegen, daarom staat hij op de camping nabij Emmer-Compascuum. "HET KLIMAAT GAAT NAAR DE KLOTEN", roept hij, terwijl de regen op de fietstas tikt.

Daar heb je Moniekskn met haar dochtertje Djenara. Moniekskn werd toen ze zestien was uitgehuwelijkt aan een warlord in Niger en onlangs moest ze - vanwege de onrust - het land verlaten. "Waar wil je heen", werd er gevraagd. "Nou, breng mij maar met de boot naar de camping in Tiel, want van de Volkskrant mag ik niet vliegen." En daar ging ze! Nu zit ze er, samen met Djenara, en het is alleen maar kutweer. Ook dat is volgens Moniekskn de schuld van Het Klimaat (ze heeft expliciet gevraagd om Het Klimaat met hoofdletters te schrijven).

Geloof het of niet, in dat tentje liggen nog twee personen. De man met de raarste naam van de camping: Smikkelpik Jonker. Eigenlijk is Smikkelpik homoseksueel (het stond in de sterren geschreven), of hoe hij het zelf noemt 'homoschierig', maar daar weet Denise helemaal niks van. Terwijl jullie naar de foto kijken is het aan het gebeuren in die tent: Smikkelpik ligt bovenop Denise. "Laatste stootje voor het klimaat", roept hij nog.