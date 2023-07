De crux zit hem niet zo zeer in het woordje kunst als in het feit dat het om een vorm van zelfexpressie gaat. Het wordt vaak juist gestimuleerd bij kinderen. Omdat ze een rijke fantasie hebben. En dit goed is voor hun creativiteit, psycho-sociale en motorische ontwikkeling. Ook emotioneel en qua taalontwikkeling. Je doet immers vaak een typetje na. Je kunt misschien makkelijker in een bepaalde rol of persoon verplaatsen of ontwikkelt misschien makkelijker empathie.

In dit kader is het vreemd dat een rol als Zwarte Piet als een karikatuur gezien wordt maar dragqueens niet. Als je als blank persoon je niet mag verkleden als Zwarte Piet wordt je feitelijk gediscrimineerd. Omdat er externe grenzen worden gesteld aan jouw vorm van zelfexpressie. Je kunt namelijk niet volledig gebruik maken van jouw potentieel.

Je zou in dit licht jezelf ook de vraag kunnen stellen of een zwarte persoon zich zelf wel wit mag schminken of een lichtere tint mag aanbrengen. Want degene maakt zo misschien juist een karikatuur van de boze blanke witte man.

En daar wringt nou net de schoen. Ipv te ageren tegen zwarte piet had kick out Zwarte Piet zich zelf blank kunnen schminken en een zelf een typetje kunnen spelen. Dat was veel sterker geweest.

Dingen verbieden en selectievd uitzonderingen maken voor groepen helpt meestal niet.