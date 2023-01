Wit = een racistische belediging.

Wit heeft een negatieve connotatie.

"Zo wit als een lijk",

"Een wit voetje halen"

"Wit van woede".

Wit is fout Nederlands, een anglicisme. Fout en in racistische en beledigende context gebruikt. Met de bedoeling om blanken te kwetsen en te beledigen.

Waarom mensen nu 'wit' zeggen komt door racistische haat.

Er is groep activisten die zich vanwege hun huidskleur gediscrimineerd voelden en daartegen acties voerden. nl.m.wikipedia.org/wiki/Blank_en_wit_...

In die groep zitten mensen die racistisch zijn, en ik in deze tegel "racistische mensen van kleur" of "anti-blanke racisten" of "anti-blank racistische activisten" zal noemen.

Een van de acties van deze anti-blank racistische activisten was het "omdraaien" van racisme door opzettelijk (en fout) te beweren dat het woord blank een erfenis van het koloniale tijdperk is en uit de franse taal komt, en daarom het woord wit (als in het engelse 'white') gebruikt moet worden. Het woord blank is volgens deze racistische activisten afkomstig uit de tijd van, en herinnert hen aan het slavernijverleden.

Het is een leugen.

Het woord blank komt niet uit de tijd van de koloniale slavernij. En ook niet van de Fransen.

Het woord blank ('blanck') komt uit het Neder-Diets en werd het voor het eerst gebruikt ergens rond 1100. Dat is vele, vele eeuwen voor de koloniale slavernij. Die kwam pas zo'n ZES eeuwen later!

Waarschijnlijk is het woord nog veel ouder maar omdat er van vóór 1100 maar heel weinige NLse teksten bewaard zijn gebleven is dat niet zeker.

Dit is waarom het argument dat "blank" een erfenis van het koloniale slavernij zou zijn een leugen is.

Tegelijkertijd geeft het door anti-blank racistische activisten gelegd verband met het slavernij-tijdperk ook het motief van het gebruik van het woord 'wit' aan: wraak.

Wraak op blanke mensen. Door mensen te beledigen met hun huidskleur. Zij werden zwart genoemd, en uit wraak worden blanken nu wit genoemd. Ook al zeggen blanken tegenwoordig geen zwart meer (maar mensen-van-kleur, of 'getint').

De rollen werden omgedraaid. Kent u dat nog uit uw kindertijd? De kinderlijke reacties van "Ja maar, hij/zij doet het ook!", en "Als hij/zij het doet, doe ik het lekker terug"? Zelfs je vader of moeder deed er in de opvoeding aan mee, door te zeggen: "als ze je slaan, moet je terug slaan".

Dat is wat er nu gaande is.

Het trieste aan het verhaal is dat daarmee het racisme probleem niet is opgelost maar juist geëscaleerd. Ik vrees dat het enkel tot meer geweld en rassenrellen kan leiden. Dat was ook een van de doelen van de BLM beweging.

Zoals mensen van kleur het recht hebben om actie te voeren tegen racisme, zo hebben blanke mensen dat óók.

Dat is ook de onderiggende reden van de letters op de Erasmusbrug.

Blanke mensen komen steeds vaker in actie tegen anti-blank racisme. Zij voelen zich racistisch beledigd door

- het woord "wit",

- door te worden uitgescholden voor racist omdát ze blank zijn, en

- door de ontkenning van maatschappelijke problemen op basis van de blanke huidskleur.

Volgens de racistische mensen van kleur hebben namelijk álle blanken privileges waardoor, volgens hen,

- blanken nooit in armoede kunnen leven,

- blanken geen slachtoffer van (moderne) slavernij zijn (de term 'loverboy-slachtoffer' is een goed voorbeeld van die ontkenning),

- blanken geen slachtoffer van racistisch geweld kunnen zijn,

- enz.

Dát is de onderliggende reden van de letters op de Erasmusbrug, van de acties tegen moskees, van de acties tegen KOZP, van leuzen als "White Lives Matter".

Het is een uiting van protest tegen anti-blank racisme, tegen ongelijke behandeling en uitsluiting omdat iemand blank is, tegen uitgescholden worden met "wit" en andere racistische termen zoals BBB (boze blanke man).

Wit als term voor mensen met een blanke huidskleur is een racistische belediging en een uiting van op huidskleur gebaseerde raciale haat.

Het gaat imho pas veranderen als de maatschappij, als echt iedereen (inclusief iedere niet-blanke NLer), óók mag praten over de (voor blanke mensen) onderliggende problemen in dit land. Want er zijn té veel problemen waar vanwege vermeend racisme niets aan wordt gedaan en het duurt al te lang. Woningnood, overvolle COA's, zwarte scholen en discriminatie op de arbeidsmarkt zijn maar vier voorbeelden daarvan.

Het is nodig dat het bestaan van anti-blank racisme en de problemen die dat veroorzaakt in onze maatschappij bespreekbaar wordt.