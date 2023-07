Wat ik erg kon waarderen -buiten zijn inzet- als medeliefhebber van dezelfde takkeherrie is dat hij geen act op is gaan voeren (jasje, dasje gezeik van de 'dames' onder ons).

Wss ook beter als je nog een keer een pit in wilt duiken of stagediven. Zoals Sick of it all al zei: please have more but to give than fashion and images. En dat deed hij.