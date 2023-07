@Piet Karbiet | 23-07-23 | 18:14:

Klopt, was om een revolutie ter voorkomen of te onderdrukken. Vandaar die brede boulevards en logisch plan richting Arc de Triomphe. Kijk maar op de kaart en je ziet de gedachten.

Parijs voor Hausmann zijn verbouwing was een stad, behalve Champs Elysees en nog wat brede straten (rue de Rivoli oa) met heel erg veel nauwe straatjes, maw moeilijk te beheersen bij een revolutie en men had de les geleerd van de revolutie in 1789.

Lorant Deutsch heeft daar fantastische boeken en ook een tv serie over gemaakt. Hoe de stad veranderde. Boeken met veul prentjes zodat je ook een visie hebt.

www.bol.com/nl/nl/f/metronome/3789597...

en

www.amazon.fr/M%C3%A9tronome-illustr%...

Geweldig om die 19e eeuwse foto's te zien hoe men het veranderde.

Aanraders.