Het probleem is niet dat er op links nogal eens een gewelddadige gek rondloopt. Dat zou in theorie ook een keer op rechts kunnen gebeuren.

Het probleem is dat links die gewelddadige gekken allemaal accepteert. Na de vorige ophef wist iedereen in Nederland wie Pormes is, en waar hij voor staat. Toch heeft GroenLinks Pormes weer op een geldgraai-functie gezet. Ook de ex-terroristen Duyvendak en Karimi zitten nog volop in het geldgraai-circuit, ondanks de ophef rond vooral Duyvendak.

Ook de GL-er die direct na de moord op Fortuyn Volkerts maatje waarschuwde, heeft inmiddels een lintje.

Het boeit links gewoon niet.

Duyvendaks oproep tot geweld in krakersblaadje Bluf! in 1985 leidde oa tot brandstichting bij een slapend gezin. Toch namen veel linkse prominenten het voor Duyvendak op, ook met een handtekeningenactie.

Dat deden ze trouwens ook toen anti-wetenschapper en moslimfundamentalist Tariq Ramadan zijn fopbaantje aan de Erasmus universiteit Rotterdam moest opgeven. Vanwege propaganda-programma's voor de Iraanse TV. Dus niet vanwege zijn radicale uitspraken, oa over jihad, martelaarschap en genocides op joden, hindoes, etc in zijn "prayer for palestine".

Ramadan kreeg miljoenen euro's van Rotterdam om een paar uur per week "bruggen te bouwen" tussen voor- en tegen- standers van islamterreur. Ook van Ramadan was echter al vele jaren bekend dat hij een extremist is met moorddadige contacten, oa bij al-qaida en gia (Algerijnse terreurorganisatie).

Het probleem zit hem niet in al die enkelingen, maar in het gedogen daarvan door de rest. Een beetje zoals je 50 jaar geleden nog dronken kon rondrijden of roken in de klas van een basisschool. Niet iedereen deed dat, maar men zag er ook geen kwaad in. Net zo min als links kwaad zag of ziet in "ludiek" bedoelde intimidaties, vernielingen, mishandelingen en erger. Het draait om maatschappelijke acceptatie. Pas als links zich ècht tegen intimidatie en geweld keert en daders dus ook uit het subsidiecircuit weert zal dat veranderen.