GroenLinks heeft namelijk een kieslijst voor de PS23 ingeleverd in Drenthe en bovenaan prijkt de naam van Vintage GS Boef: Sam Pormes (66). Verdacht van nauwe banden met de Molukse treinkapers. Veroordeeld voor het voorbereiden van een beschieting van politiemensen in juni 1982. Verdacht van financiële belangenverstrengeling bij een verslavingskliniek en later gedwongen om ten onrechte genoten WW terug te betalen. En misschien wel de mooiste: verdacht van deelname aan marxistische guerrillatraining in Jemen in 1976. Voor deze opeenstapeling van twijfelachtige wiki-feitjes werd Pormes in 2005 door GroenLinks geroyeerd en uit de senaatsfractie gegooid, maar geholpen door de partijraad van de RaRadicale Duyvendakvereniging werd hij terug in de armen gesloten en de Molukker verdween stilletjes als duo-raadslid naar Assen. In april van dit jaar nam ie een vrijgekomen Statenzetel in en bij de volgende verkiezingen prijkt de ouwe communist, kapersvriend, fraudeur en guerrilla bovenaan de kieslijst voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Drenthe. Uiteraard zonder ook maar een waar woord over zijn duistere verleden. Dus leveren wij voor u, van GroenLinks zelve:

Links Leesvoer! Opgedoken uit het stijlloze archiefkabinet, het gehele interne onderzoeksrapport (.doc) van GroenLinks uit 2005, waarin GroenLinks concludeert dat GroenLinkser Sam Pormes inderdaad betrokken was bij aanslagberamingen op agenten, fraude met WW en overig geld, en natuurlijk dat trainingskamp in Jemen van een Palestijns bevrijdingsfront. (De foto met een AK-47 is echter nooit gevonden...)

