Girkin achter het beruchte justitiële paradeglas

Igor Girkin verdwijnt voor minstens drie maanden in een Kremlin-kerker. Zijn Telegram-bericht waarin hij schreef o.a. schreef dat "For 23 years, the country was led by a lowlife (...). But the country will not endure another six years of this cowardly bum in power. And the only useful thing that he could do "at the end" is to ensure the transfer of power to someone truly capable and responsible," lijkt de druppel te zijn geweest. Naast Girkin werd gisteren trouwens ook zijn handlanger Pavel Gubarev van Een Ander Oekraïens Geluid gearresteerd. Die DPR-retoricus kent u natuurlijk nog van de handreiking: "We komen jullie overtuigen, maar als dat niet lukt vermoorden we iedereen". Beelden van zijn arrestatie na de breek.

Ruslands Chef Sfeerbeheer Solovyov, al sinds september verwikkeld in een escalerende retorische vete met Igor Girkin, is vooralsnog opvallend stil over de arrestatie. Wellicht heeft dat iets te maken met de sinds gisteren circulerende geruchten dat Solovyov zélf ook op een arrestatie-lijst staat, en hij zijn woorden dus extra zorgvuldig wil kiezen of zelfs liever gewoon even helemaal niks zegt.

In ander nieuws verscheen twee dagen terug een 'Exclusive' van o.a. correspondent Michael Weiss die na gesprekken met officials uit meerdere Russische inlichtingen- en veiligheidsdiensten het beeld schetst dat Poetin er sinds de Wagner-muiterij slechter voor staat dan ooit tevoren. "In this exclusive for The Insider, sources in the FSB, GRU and Ministry of Internal Affairs explain why Vladimir Putin's security apparatus failed to stop Wagner from seizing a key military base and charging all the way to the gates of Moscow."

Nog even los van hoezeer die lezing klopt of niet, het lijkt wel in lijn met dat Poetin zich inmiddels genoodzaakt voelt z'n grootste critici daadwerkelijk te arresteren.

Pro-Russische Oekraïense neo-nazi (?) Pavel Gubarev ook gearresteerd

