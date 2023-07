(Video van 14 juli)

Igor Girkin, de oud-FSB-agent die zichzelf "indirect verantwoordelijk" acht voor de speech van Frans Timmermans is opgepakt in Rusland. De 'verdenking' luidt formeel: "extremisme". We volgen z'n Oekraïne-vlogs al een tijdje en principieel steunt hij de invasie nog altijd. Maar vanaf het eerste Oekraïense tegenoffensief in september werd hij steeds kritischer op Russische bevelhebbers en na de val van Kherson begon zijn pessimisme soms aan defaitisme te grenzen, al wist je nooit helemaal of dat nou politiek gemotiveerd of z'n daadwerkelijk lezing van de situatie was.

Maar uiteindelijk stak hij de Rubicon Dnjepr over en begon hij Poetin zelf te bekritiseren. Ook daarin was zijn taal een gestage escalatie en riep hij soms openlijk om Poetins afzetting. Op 18 juli schreef hij bijvoorbeeld nog: "For 23 years, the country was led by a lowlife (...). But the country will not endure another six years of this cowardly bum in power. And the only useful thing that he could do "at the end" is to ensure the transfer of power to someone truly capable and responsible."

Een onafhankelijk journalist zei ooit: "Het is duidelijk. Op de Russische tv hebben de mensen meer vrijheid om te spreken als hier." Maar er zijn blijkbaar grenzen!

