Als GeenStijl er niet was zou ik een rustig leventje hebben. Gewoon het dagelijks nieuws lezen en vol vertrouwen zijn dat onze regering zal zorgen dat alles goed komt. Maar sinds GeenStijl sodemieter ik bijna elke keer van mijn stoel af van schrik als er weer een nieuwe tegel is over wat er toch allemaal niet goed gaat.

Ook verbaas ik me heel veel dat dat hele MH17 gebeuren veul meer in het nieuws komt dan al die onnodige coronadoden in de verzorgingstehuizen. En dat ze zelfs al gesprekken met 70 plussers aangingen over palliatieve zorg voordat ze werden opgenomen zodat ze die discussie niet hoefden te doen in hun papieren pyjama met verplegenden in astronauten pakken.