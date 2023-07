Mocht u op de Zwarte Cross nou nog niet op de Crossbaan zijn geweest, toch niet een onbelangrijk onderdeel van een spektakel dat de naam 'Zwarte Cross' draagt, raden wij aan de Brommerklasse (11.05 uur) en voor het grotere geweld de Zwaargewichtklasse en de Specialklasse (vanaf 16.10 uur). Mocht u toch vooral voor de muziek komen en geen zin hebben om dat blokkenschema door te harken, alhier de GeenStijl-TIPS van de dag! Veel plezier op de laatste dag van de Zwarte Cross, morgen weer naar kantoor.

Hier moj-j wezen

Boh Foi Toch in de Megatent (10.15 uur)

U kent de grootste band uit de Achterhoek wel - Normaal - maar in de regio is er nóg een band met een legendarische status: Boh Foi Toch. Indien niet bekend met de streektaal, dat betekent zoiets als: poeh poeh nou nou. Er is natuurlijk wel overlap want een van de oprichters van Boh Foi Toch was Brekken Jan, Jan Manschot (rip), ook een van de oprichters van Normaal. Hans Keuper is er nog wel. Texmex, cajun, zo rechtstreeks uit Louisiana de Achterhoek in en als je dan toch op de Zwarte Cross bent, moet je dit wel een keer gezien hebben.

Spice Girls Undercoversessie in de Undercovertent (14.00 uur)

Die Undercoversessies hebben we maar een beetje laten schieten want waarom naar een Undercoversessie van Bruce Springsteen als de echte Bruce Springsteen elders op de planeet de boel staat af te breken. Voor de Spice Girls maken we graag een uitzondering. Wij waren vroeger op Geri maar die heeft nu verkering met de baas van Max Verstappen en dat maakt het (eventueel) wel een beetje raar.

De Paloma’s in de Megatent (17.00 uur)

We hebben al veel piratenmeuk getipt en eigenlijk slaat het natuurlijk helemaal nergens op, maar vertel ons dingen die mooier zijn dan met 10.000 anderen met een bak pils in je handen mee te blèren met teksten die je net niet goed genoeg kent?

Nusantara Beat op de Exoticana (19.00 uur)

Het was vrijwel het hele weekend aan het randje van schijtweer en hier kun je je verwarmen aan tropische klanken zo rechtstreeks uit Indonesië. Een ode aan de Indonesische muziekscene, we wisten niet eens dat het een ding was of dat het bestond. Booooronooondanggg gaarrringggg, nou ja, u kent het allemaal toch niet.

Teenage Bottlerocket in Café Harder! (20.30 uur)

Skatepunt is niet eens een guilty pleasure, het is gewoon een pleasure. Dus als Samantha weer eens loopt te zaniken dat er van die Avril Lavigne-achtige kleutermuziek door de boxen jaagt, zet haar maar eens deftig het huis uit. Dahaaag Samant. Teenage Bottlerocket gaat als een van de pioniers in de punkwereld nog steeds keihard. Skate or Die, Bigger than Kiss, vast weleens van gehoord. GAAN!

Illmatic feat. Extince, Sherlock, Jane doe & McGyver in The Noaberhood (21.00 uur)

Dat hele collectief zegt ons natuurlijk niet zo veel want iedereen staat in de Noaberhood voor één man: Extince, die eigenlijk Peter Kops heeft. Al jarenlang eenzaam en alleen op de apenrots van de Nederlandse hiphopwereld. Hij overleefde Brainpower, Bange Hans en Kaassoufflé en nu ook al die maffe Lil' Kleine-figuurtjes. Kaal of kammen weet je wel.