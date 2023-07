Kijk dit is leuk. In Berlijn lopen ze altijd heel erg voor op ons qua startups en apps en hippe gentrificatie en nu hebben ze daar dus iets nieuws: een loslopende leeuw. Het is nog niet duidelijk of het wel echt een leeuw is (bron video) maar het breekt zo lekker de week. Nu is het natuurlijk wachten op een actiegroep die gaat uitleggen dat Berlijn eigenlijk de natuurlijke omgeving is van leeuwen en dat de mens weer moet leren om rekening te houden met roofdieren, een ambtenaar die een protocol Ruimte voor de Leeuw 2.2 opstelt, een sloot rechtszaken over Berlijners die de leeuw met paintballgeweren te lijf gaan en uiteindelijk een of andere Oost-Duitse boer die zijn hooivork pakt en een einde maakt aan alle pret. We houden u op de hoogte.

Polizei: "ZU HAUSE BLEIBEN"