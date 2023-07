Dat kabinet gaat er dus niet komen. Zelfs wanneer de combi van groen links en de PvdA de verkiezingen zou winnen is er geen linkse meerderheid in de tweede kamer voor z' on ideologisch klimaatkabinet Timmermans 1. Wanneer deze combi groot wordt is d66 klein. Het is m.i. heel simpel, de vijver met rechts georiënteerde kiezers is groter dan de linkse en Rutte, de grote gedoger van links, is er niet meer. Laat onverlet dat de staatsomroep en de corporate media er alles aan zullen doen om de nieuwe combi volop in de spotlights te zetten.