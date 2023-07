@Angélica de Sancé | 17-07-23 | 10:36: Met alle respect, maar...

- De filmpjes waar je naar linkt, kunnen anderzijds ook weggekwalificeerd worden als fake:

a.) mythdetector.ge/ka/gaqhalbebuli-dokum...

b.) theins.ru/antifake/81037

c.) monitoring.bbc.co.uk/product/c1dnrgu6...

- De Russische taal - de Russische taal was en is helemaal niet in zijn geheel verboden in Oekraine. Op overheidsniveau is iets anders dan algemeen. In Nederland commniceren we op overheids niveau ook Nederlands en niet Turks of Marrokaans om maar een voorbeeld te noemen. Maar als een Turk of een Marrokaan in hun eigen taal praten wordt er geen punt van gemaakt. Zo ook in Oekraine. Dat er een aantal nationalisten dit wel willen betekent niet dat dat ook wettelijk zo is geregeld. Ik heb er verder persoonlijk ook nooit last van ondervonden en ken ook niemand in Oekraine die dat heeft. Zowel aan de grens, als bij de supermakt als in het restaurant. En ja ook in Lviv was en is het geen probleem om Russisch te praten. Als je in Kyiv of Lviv met een Russische vlag gaat zwaaien heb je overigens wel een probleem. maar dat terzijde.

- Rusland heeft helemaal niets te zeggen over waar Oekraine wel of niet bij mag. Middels de oa door hunzelf ondertekende document in 1994 en 1997 bevestigd Rusland de soevereniteit van het land. Bij Finland en Zweden is dit overigens allemaal niet zo’n probleem kennelijk.

- Genocide in de Donbas door Oekraine. Daar heb je geen bewijs voor behalve het Kremlin narratief. Sterker nog, sinds de massale inval (door Rusland) in 2022 zijn er meer doden gevallen dan in de eerste paar jaar van het conflict. Zo zijn er bijvoorbeeld in 2014, 2084 burger doden gevallen in Donbas tegen 9083 in 2022. En waar komt het hoge aantal doden in 2022 vandaan? En als je wel wilt weten wie er op de flatgebouwen en kinder speeltuinen in Donbas schoot, kijk eens op youtube naar wat een Motorola en een Givi destijds hebben gedaan. De beelden liegen niet. Vergeet daarbij ook niet Igor Girkin te googlen, je weet wel, de Rus die de Donbas opstand organiseerde.