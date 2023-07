Klaver kan nu niet meer terug, maar hij is deze combi zelf aangegaan met La Ploumen.

Het nieuws dat Frans de linkse tandem gaat sturen is zuur voor Klavertje.

Oh oh oh wat had Klaver de hoop om ooit MP te worden van een Groen Communistisch kabinet, met GLVdA66Volt en de dieren.

Maar nu gaat Frans het doen!

En over een paar jaar is iedereen Jesse vergeten.

Alles voor niets.

Politiek is vies hè Jesse?

Maar hé! Dit is toch wat je wilde, een links (Black) block, liefst onder jouw leiding.

Wat wel kudt is, kan het me niet voorstellen, dat Frans het beter gaat doen dan verwacht.