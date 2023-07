Ja toch even en dit topic gaat niet over Dilan, maar over de druipende pathos waarmee AD (en alle carbonpapieren couranten van DPG plus de NOS en FD) het PR-infuus vult. Dilan is een kind van gevluchte Koerden die in Nederland allemaal een leven plus carrière opgebouwd hebben en dat is dus allemaal prima en zo. Maar aangezien Dilan zelf ook niet zo van het slachtofferschap is, mogen we toch even fronsen nog bij die vreselijke koppen in de systeempers over dat "gammele bootje" waarmee ze naar Nederland zou zijn gekomen. Dat was naar wij aannemen een veerboot tussen Bodrum en Kos en dat tochtje duurt een goed uur. Zal in de jaren '80 vast een gammel ding geweest zijn hoor, maar daarna stond er een KLM-toestel klaar om de hele familie op uitnodiging van de overheid naar Nederland te vliegen. Hartstikke leuk dat Dilan het zo goed in de media doet dat de media nu navelstarend kunnen cirkelredeneren in hun eigen vacuüm maar Dilan was géén dobber...koerd. Gammel medialandje!

Een nareiziger!

FD. Met Louis Vuitton op een 'gammel bootje'

Dan is het toch niet raar dat wij denken: dat was een veerboot en geen wrakkig vlot

Dilan ergerde zich in 2017 al in AD aan 'gammel bootje'