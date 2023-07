Met de vele kilometers ook wel wat akkefietjes gehad.. en ook wel eens wat beukers uitgedeeld.. het is altijd actie reactie.

Dat schat, schat, vieze hond, pakkem, pakkem begrijpen ze echter nog steeds niet in de ES..

Twee maandjes geleden.. idioot ging nog even inhalen voor onoverzichtelijke bocht.. ingang dorp, reed trouwens stevig door, kwam tegenligger aan, en vette klap kon nog net ontweken worden..

Even later parkeerde de dwaas op zijn oprit, en stapten de heren uit hun jaguar xf.. Even gevraagd of dit zijn dagelijkse actie was.. you fucking wanker.. waren waarschijnlijk engelse knaapies, beetje meer dan wat duw en trekwerk is het niet geworden.. Ja, ik zeg daar wat van.. geen probleem met lekker doorrijden, als het kan, maar dit was echt te gek.. Mijn schat was er niet bij, anders mag ik dit niet doen, lijkt wel of ze de tegenpartij altijd gelijk wil geven, behalve als ze zelf iets meemaakt.