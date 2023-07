Dit is weer zo'n typisch gevalletje van eco-naïviteit; met meer emoties dan ratio een dier verwelkomen in een land waar het lange tijd geleden uit was verjaagd, en dat was destijds ook niet voor niets.

Door de oprukkende verstedelijking in midden Europa is het dier genoodzaakt de randen van zijn habitat te verkennen en rukt daarbij -in ons geval- steeds verder westelijk op. En ja, westelijker in ons kikkerlandje betekent steeds dichter richting de volgeplempte randstad, met elke paar kilometer weer een autoweg danwel een buitenwijk. Deze beklemmende omgeving is het dier niet gewend dus zal het in geval van paniek -geen vluchtroute- verdedigend van zich afbijten.

Het getuigt van weinig inzicht om de aanwezigheid van zo'n wild dier te romantiseren in een land dat er inmiddels heel anders uitziet dan waar het destijds uit is verjaagd. Doodschieten heeft beslist niet mijn voorkeur, maar misschien is dit een tip: Ik hoorde dat de Oostvaardersplassen nog verlegen zaten om predatoren. Zou ze daar eens proberen uit te zetten; fraai stukje wensnatuur. Hoef je in de winter het overschot aan rondlopend vee ook niet meer bij te voeren.