A) NAVO (Stoltenberg zit er tot oktober 2024)

B) Mavo

C) Iets met wolven

D) Podcast

E) Dikke baan bij McKinsey / Unilever / Shell

F) EU (Ursula krijgt A, Rutte krijgt dan F)

G) Skateboardprof, net als Balkenende

H) Burgemeester (Den Haag)

I) Commissaris van de Koning

J) Pornoster in het flinkere segment

K) Iets met een internationale denktank

L) I-I-I-IK BEN S-S-SOPHIE H-HERMANS

M) Raad van Bestuur bij Huppeldepup Huppeldepup

N) Mentor van een of andere plofkip van de Hofstadgroep

O) Rolletje in De Schippers van de Kameleon

P) Columnist Telegraaf onder hoofdredacteur W. Duk

Q) Professioneel voetbalvader

R) Klimaatgedoe o.l.v. Timmerfrans

S) Toneelgroep Amsterdam

T) Juicevriendin van Yvonne Coldeweijer

U) Dikke vette paal in de datsja van Vlad Poetin

V) Verenigde Naties

W) Ombouwen tot transgender en dan meteen met zwangerschapsverlof

X) Televisieprogramma 'Mark Rutte in ...' en dan voor de NPO over de wereld reizen en met opgeheven vinger anderen de maat nemen dat ze te veel vliegen

Y) Iets met kunst, houthakken & wijven naaien in je penthouse

Z) Anders, namelijk...

ZO DAT IS SNEL

Debat in schorsing, zometeen hierrr weer verder