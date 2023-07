Een futiliteit in het grote geheel.

Duidelijk op zoek naar de stok om de hond enzeau.

Maakt niet uit, dit was vanaf de doorstart al een bijzonder slecht huwelijk.

Als de VVD goed heeft opgelet, is er behoefte aan een ietwat rechtser geluid.

Ouderwets sociaal liberaal met een licht rechts/conservatief randje.

Scheutje boerensaus erover en hop! Een nieuw recept.

Één ding was wel zeker, Kaag ligt niet lekker, bij zowel links als rechts en de CU is een irritant splintertje dat slechts hier en daar in de weg zit.

Wat ik vooral hoop, is dat het strooien met ons geld eens afgelopen is, er een strak en duidelijk beleid komt vwb instromiërs, veilige voortvluchtelingen zonder pardon retour gezonden worden, oude zaken asap afgehandeld(Grun en toeslagen) de stikstofnormen aangepast zodat er gebouwd kan worden.

Geen 900000 huizen, maar de helft.

Mocht het nodig zijn, nu al locaties aanwijzen voor de toekomst.

Komende maanden maar eens afwachten welke partij het juiste program presenteert.

VVD is niet vanzelfsprekend, BBB zal iets meer minder boer moeten zijn en duidelijk uitspreken over de andere zware onderwerpen.

PVV zal Bosman naar voren moeten schijven en JA21….. tja, wat moeten we met JA?

Pieter laat het allemaal nog in het midden.

Laat dan maar jongen.

Dus…. Ga ervan uit dat VVD de grootste wordt.

Dan met BBB en nog wat. CDA en CU zijn nauwelijks een optie.

D66 lijkt mij uitgesloten.

Dan kan Rutte over extreem knetter links met GlvdA en Volt, horror.

Als dat gebeurt breekt de pleuris uit.

Maar goed, wat moet ik nou stemmen?

Want het hele circus begint bij de kiezer…