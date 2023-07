Dit is dus geen CGI, maar daadwerkelijk aanwezig in Las Vegas. De MSG Sphere is het nieuwe paradepaardje van de gokstad en is het grootste bolvormige gebouw ter wereld. Aan de buitenkant volledig bedekt met 1,2 miljoen "hockey puck-sized" LED's, waardoor de facade verandert in een gigantisch balvormig beeldscherm. En daar zijn leuke dingen mee te doen, zo bleek afgelopen week bij de eerste demonstratie. Het levert compleet surrealistische beelden op van knipperende ogen, een enorme jack-o'-lantern of een langzaam draaiende maan in het midden van de stad. Wel blij dat we de buren niet zijn, want als ie aan staat krijgt u een lading licht in uw bakkes en als ie uit is oogt de Sphere als een monsterlijke zwarte puist in het stedelijke landschap. Het is overigens niet alleen een leuk speeltje aan de buitenkant: binnen verschijnt een concertzaal met ruimte voor bijna 18.000 mensen die daar genieten van een scherm met een formaat van drie voetbalvelden dat zich om het podium en publiek heen buigt. Die opent pas in september als U2 het eerste concert geeft, maar het buitenbeeld is wel vast opgestart. Het zal ongetwijfeld een elektriciteitsrekening opleveren waar Greta een beroerte van krijgt en de kosten van het hele project zijn al opgelopen naar 2,3 miljard dollar, dus in een stad vol casino's was dit toch al niet het goedkoopste gokje. Fascinerend is het wel. Nou ja, tenzij u er dus net naast woont.

Onwerkelijk

Natuurlijk meteen reclame erop

