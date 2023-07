'Geen Europese Unie' is natuurlijk niet waar: er blijft wel een EU, maar zonder Nederlandse inbreng. Klinkt leuk, in de praktijk een grote mislukking. Kijk maar over het Kanaal: inmiddels is er in het VK een meerderheid van 58% die wil rejoinen, Brexit was de domste beslissing van de afgelopen jaren (zelfs voor de vrij eigengereide Britten).