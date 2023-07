Man we weten amper wie Joseph Borrell is, ongetwijfeld gewoon weer zo'n ongekozen, inwisselbaar systeemkadaver die uw volksvertegenwoordiger in het echte buitenland heet te zijn. Nou, hij is op bezoek in het echte buitenland namelijk Niger, te Afrika, NIGER! can you believe it. En daar was maar 1 foto van nodig om twee decennia aan diepgewortelde EU-scepsis in 1 deugdvloed weg te wassen. Borrell met de Commissarissen van Niger, hardste diplomatische vibe ooit. Maar werd ie - net als Kaag - met champagne onthaald?

Maar hoe spreek je "Niger" eigenlijk uit?

"Vóór Europa dus tégen de EU(SSR)"? Das war einmal Fred