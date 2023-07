In Brabant brandde nog licht, maar dan wel aan de tafel waar een 29-jarige man uit Tadzjikistan en zijn 31-jarige vrouw uit Kirgizië een terroristische aanslag beraamden. Dat stelt het Openbaar Ministerie nu het explosieve duo is opgepakt. "Uit het opsporingsonderzoek is de verdenking naar voren gekomen dat de man lid is van IS en de opdracht heeft gekregen om een aanslag te beramen. De plannen waren nog niet concreet, maar het Openbaar Ministerie vond ze serieus genoeg om in te grijpen." De man werd opgepakt in Eindhoven en nadat een maand terug daar ook al twee tieners in de boeien werden geslagen voor het voorbereiden van een terroristische aanslag kunnen we de lichtstad wel omschrijven als de nieuwe hotspot voor wannabe plofkippen. En ergens snappen we wel dat het leven in de stad van Johan Vlemmix de behoefte oproept om jezelf op te blazen, het is alleen jammer dat deze IS-debielen altijd anderen willen meenemen op hun laatste reis. Het duivelse duo werkte samen met een gearresteerde groep Tadzjieken in Duitsland die weer in contact stonden met leden van Islamic State Khorasan Province, een als extreem gevaarlijk bestempelde IS-groepering die dol is op explosieve uitingen. Bild meldt dat de Duitse deelnemers met valse papieren via Oekraïne als vluchteling het land zijn binnengekomen. De vrouw van één van de leden zou een teruggekeerde Syriëganger zijn. De planning voor een grote boem in Europa lijkt met de arrestaties in de kiem gesmoord en zelfs als de rechter het bewijs te slap vindt, weet ons terrorkoppel in ieder geval dat ze in de gaten worden gehouden. Want laat u niet te veel afleiden door berichten over extreemrechts/links en complotwappies: het grootste gevaar komt nog immer uit de hakbarhoek.