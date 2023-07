Als de Joop en het Algemeen Dagblad het schrijven, is het waar: de kans dat Rutte het moet opnemen tegen Timmermans in de strijd om het leiderschap van Nederland is allesbehalve denkbeeldig. Jesse Klaver en Attje Kuiken zouden allebei bereid zijn om plaats te maken voor de polyblob (pun intended) die de PvdA bij de Europese verkiezingen van 2019 een klinkende overwinning bezorgde. Via mijn trollenleger in het Brusselse vernam ik dat de PvdA-delegatie in het Europees Parlement ervan overtuigd is dat Frenske naar Den Haag vertrekt. Het schijnt dat ze elkaar nu al de tent uitvechten om het lijsttrekkerschap. Zo kennen we de Partij weer!

Binnen de VVD gaat vrijwel iedereen ervan uit dat Mark Rutte nog een keer lijsttrekker wil worden, schrijft het AD. De krant beschrijft een interne conversatie waarin de premier de vraag kreeg voorgelegd wat hij gaat doen als de PvdA en GroenLinks samen optrekken en Frans Timmermans naar voren schuiven. “Dan ga ik nog een keer op voor het lijsttrekkerschap”, aldus Rutte tegen een ‘prominente VVD’er’ die niet bij naam wordt genoemd. De kroonprinsen die de afgelopen jaren werden genoemd – Halbe Zijlstra, Klaas Dijkhoff, Dennis Wiersma en Edith Schippers – zijn vertrokken of te licht bevonden.

Jan “Martelhoax” Hoedeman in het AD: “Bij de tweede regeringspartij D66 is het besef groot dat Sigrid Kaag het niet meer doet. Mocht Kaag inderdaad afhaken, dan zijn minister en ex-fractievoorzitter Rob Jetten of fractieleider Jan Paternotte kanshebbers voor het lijsttrekkerschap.

Zwaargewicht Frenske zal de versleten Duracell Bunny Jetten en Dumbo Paternotte met huid en haar verslinden tijdens de verkiezingscampagne en het titanengevecht met Rutte wordt smullen. Jammer dat Rutte zo mager is, anders zou ik het Afrikaanse spreekwoord gebruiken: Ndovu wawili wakisongana, ziumiazo ni nyika: Waar twee olifanten vechten, lijdt het gras pijn. Hier is echter meer sprake van de strijd tussen een onverzadigbare mastodont en een dwangmatig lachende hyena. De kans bestaat natuurlijk dat Caroline van der Plas de lachende derde wordt, maar ik wil me nu vooral even richten op de kandidatuur van Frenske.

Frans Timmermans heeft de afgelopen weken een paar enorme optaters gekregen. De Europese Rekenkamer waarschuwde opzichtig dat de door Schreibtischtäter Diederik Samsom bedachte klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 niet haalbaar zijn. Dat de EU haar doelen voor 2020 wel haalde, was volgens de rekenkamer voor een belangrijk deel te danken aan externe factoren. "De doelen voor 2030 zijn veel ambitieuzer, maar we zien onvoldoende bewijs dat de EU de nodige maatregelen hiervoor neemt,” legt een van de controleurs van de uitgaven van de EU uit. Ook bestaan er zorgen of er voldoende geld beschikbaar is voor klimaatactie. De komende jaren geeft de EU volgens de begroting ongeveer 87 miljard euro per jaar uit aan klimaatactie. Dat is minder dan 10 procent van de totale investeringen die nodig zijn, signaleert de Europese Rekenkamer.

Maar het werd nog erger voor onze Limburgse klimaatpaap, want de visserijcommissie, de landbouwcommissie en de milieucommissie van het Europees parlement verwierpen de natuurherstelwet, de liefdesbaby van Frenske en Didi.

Het onverdachte Trouw, fout na de oorlog, waarschuwt: de Natuurherstelwet van Frans Timmermans hangt na tegenstem aan een zijden draad. De stemming in de Milieucommissie is een grote tegenslag voor Timmermans en de EU. De Eurocommissaris was bereid vergaande concessies te doen, maar het EVP-smaldeel in de Milieucommissie stemde dinsdag in zijn geheel tegen het bereikte compromis. Dat is, ook vanwege tegenstemmen uit de uiterst rechterflank, nu van tafel. Nu rest Timmermans nog één kans, als deze afwijzing in stemming komt in de plenaire vergadering. Dan, in juli of september, is het opnieuw mogelijk om een compromis te kneden. Maar de kans dat de EVP van standpunt verandert, is uiterst klein.

Gerolf Annemans voorspelde dit begin maart al:

“Ik voorzie uitstel van de Green Deal, tot de Franse en de Duitse auto-industrie technisch een uitweg heeft, en ook een verdienmodel. Dat is er momenteel niet. Ook Carlos Tavares, de grote baas van Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram, en Vauxhall) trok enkele maanden geleden al aan de bel. Van hem was de uitspraak dat elektrische auto’s een technologie zijn “die gekozen is door politici, niet door de industrie. De autoindustrie zegt dat ze de Green Deal niet meer kunnen volgen en de lidstaten weten dat ze het individueel vervoer van hun kiezers gaan aantasten als ze doorgaan met deze quasi-religieuze onzin.”

Ik ben erkend Frenske-watcher en kom zo terug op zijn beweegredenen om uiteindelijk eieren voor zijn geld te kiezen en Brussel inruilt voor Den Haag. Eerst het technische plaatje over de mogelijkheden bij de EU voor Timmermans, volgend jaar na de verkiezingen.

Timmermans’ huidige Eurocommissaris-positie op het gebied van klimaat biedt meer risico’s dan kansen. De Green Deal-ambities leiden tot steeds meer tegenstand en zullen de volgende periode, met een rechtser Europees Parlement en meer rechtse regeringen in de lidstaten, zeer waarschijnlijk afgezwakt worden.

Frenske, die totaal niet tegen kritiek kan, is in staat om gewoon mokkend als een klein kind thuis te gaan zitten als “Europa” hem niet langer wil als klimaatpaus. "Timmermans kan het snoeihard spelen", zei Ronald Plasterk ooit tegen de Volkskrant. "Toen we in 2010 in de oppositie belandden, was hij net staatssecretaris van Europese Zaken geweest. Timmermans zei, eenmaal terug in de Kamer: ‘Ik wil de buitenlandportefeuille.’ Maar daar zat al iemand op. Bovendien is het een beetje not done. Je komt uit een kabinet, je kent iedereen op het departement. Maar Timmermans heeft net zo lang zijn adem ingehouden totdat hij dat woordvoerderschap had. Hij zei:’ nou, dan doe ik gewoon niks.’ Echt, hij heeft een half jaar niks gedaan. Ik vond het een rare vertoning. Iedereen was bezig. (...) Maar Timmermans zei: 'ik hoor het wel als ik wat kan doen met Buitenlandse Zaken.' Uiteindelijk heeft hij dat woordvoerderschap gekregen."

Mij lijkt het stug dat Frenske wederom de tweede viool wil spelen. Vier jaar geleden gaf hij onomstotelijk te kennen voorzitter van de nieuwe Europese Commissie te willen worden. Hij had geen enkele interesse in de post van vicevoorzitter, zei hij tegen RTL Z. "Vice-voorzitter ben ik al een keer geweest", zei hij in een gesprek met correspondent Eveline Rethmeier over zijn ideeën. Daarin herhaalt hij dat hij graag president van de Europese Commissie wil worden. "Ik heb geen enkele andere ambitie."

Enfin.

Overigens moet ik Frenske een compliment geven: hij heeft het troostbaantje dat als poedelprijs voor hem verzonnen werd, met beide handen aangegrepen nadat hij eerst een paar weken huilend thuis had gezeten.

Hij reist nog meer dan zijn baasje VDL, eet twee keer per dag in een sterrentent, trekt alle aandacht naar zich toe en je zou bijna gaan denken dat hij de baas van de EU is. Maar kan hij ook daadwerkelijk VDL opvolgen?

De aanduiding van een opvolger voor Von der Leyen gebeurt in de Raad (gevormd door de lidstaten). Daar kan uiteindelijk toch de vorige keer gecrashte Spitzenkandidatenprocedure worden gevolgd. Men zal dus eerst moeten beslissen of VDL wordt afgevoerd. Dan zou Frenske opnieuw Spitzenkandidat kunnen worden. Manfred Weber, die net als Frenske genaaid werd door Macron (met zand, niet met boter) is ook op oorlogspad. Macron wilde VDL vooral omdat zij vloeiend Frans spreekt. Weber spreekt vooral vloeiend Beiers.

Formeel staat niets Timmermans in de weg om opnieuw Commissaris te worden, in welke functie dan ook. Maar de politieke realiteit is anders. Zijn PvdA zit niet in het Nederlandse kabinet; alleen als het kabinet valt en er vóór de zomer van 2024 een coalitie met de PvdA wordt gevormd, ontstaat er een nieuwe situatie. De vorige keer was het al vrij uitzonderlijk dat hij toch Commissaris werd, terwijl de PvdA niet in het kabinet zat. Maar de listige Frenske had zichzelf in die positie gemanoeuvreerd door de Spitzenkandidat van S&D te worden en vervolgens de grootste te worden bij de EP-verkiezingen in Nederland. Het kabinet kon eigenlijk niet om hem heen.

Gerolf Annemans: “Ik gok er op dat de Raad de regie ook deze keer niet zomaar uit handen zal geven en opnieuw zelf kandidaten zal zoeken. Dan lijkt het mij onwaarschijnlijk dat ze bij een groenige klimaatpaus (zoals de domme Vlaamse pers hem noemt) gaan uitkomen. Ik denk dat ze dan nog liever de (overigens ook) groenige VDL laten zitten waar ze zit en voor een ‘reconditioned’ gaan. Misschien zelfs met Frenske op zijn vertrouwde huidige plaats, als tenminste Nederland dat zelf wil.”

De functie van Commissievoorzitter die hij zo ambieert, lijkt ook na de komende verkiezingen uitgesloten voor hem, omdat de EVP (en niet Timmermans’ S&D) dus wederom de grootste fractie lijkt te worden en daarmee beslag op deze functie zal leggen. Gerolf Annemans over Timmermans en de bubbel waarin die leeft: “Timmermans gaat nog door op het elan dat hij onder Juncker had: dat van Dauphin, van kroonprins. Hij dacht zelf dat het zou lukken, zichzelf badend en wentelend in het applaus in Straatsburg, na het etaleren van zijn talenkennis in een toespraak. Het fanatiekste applaus tijdens zijn speeches kwam van de Groenen, dus daar ging hij op af. Hij geloofde op den duur zelf in de verheerlijking die hij zelf had opgezet. Zijn ijdelheid wordt enkel afgeremd door zijn verschijning, die zijn wereldbeeld van energie en gezondheid saboteert. Timmermans dacht onder Juncker echt dat hij kroonprins van het Europese niveau was en dat niets hem kon tegenhouden. Tot hij inzag dat hij opzij was geschoven door Frankrijk en Duitsland, als mogelijke voorzitter van de Europese Commissie. Frans bompt nu met volle gewicht tegen de werkelijkheid aan. Maar de werkelijkheid trekt zich niets aan van de Dauphin. Ook de Nederlandse kiezers geloofden in de de propaganda van de MSM. Ze dachten dat de Spitzenkandidat democratisch gekozen zou worden, maar in de praktijk komt die altijd uit de EPP.”

En dan rijst de vraag: blijft hij Commissaris (second best again) of komt hij naar Nederland?

Dat hangt grotendeels af van wat Mark Rutte wil. Wil Rutte Timmermans weg hebben als eventuele concurrent voor het premierschap? Dan komt Frenske wellicht in aanmerking voor een nieuwe termijn als Eurocommissaris. Maar het zou ook goed kunnen dat er binnen de coalitie andere gegadigden voor een ‘functie elders’ als Eurocommissaris rondlopen - denk bijvoorbeeld aan Sigrid Kaag, die haar transferwens niet onder stoelen of banken steekt. Dat zou voor Rutte ook een exit van een potentiële concurrent betekenen en, bij haar absentie, een kiezersstroom van D66 naar GL/PvdA en daarmee een tweestrijd tussen VVD en GL/PvdA mogelijk maken, een beetje zoals in 2012.

Aan de andere kant zal coalitiepartner CDA wellicht minder geneigd zijn in te stemmen met een terugkeer van Timmermans. In Brussel behartigt hij allerminst het Nederlands belang; rondom de Natuurherstelwet blijkt dat weer. Bij het doorduwen van dat desastreuze voorstel roept hij hardop dat hij ‘niet de Nederlandse ambassadeur in Brussel is’. Een boodschap die onthouden moet worden als hij straks weer wil solliciteren. Overigens is in de meeste landen de Eurocommissaris wél de facto ambassadeur van het kabinetsstandpunt - in Frankrijk is dat zelfs een vereiste. Dit stelt Nederland op een achterstand.

Maar een ander baantje in de Commissie is misschien nog wel een optie voor Frenske: die van Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. De man die zeven talen spreekt, vliegt ongetwijfeld met alle liefde de wereld over om de Europese superstaat te promoten en met het vingertje andere landen de les te lezen. Maar dan moet dit kabinet (als het er dan nog zit) hem die positie eerst wel gunnen, en zijn partij S&D ook.

Europarlementariër Rob Roos desgevraagd: “De groene erfenis van Frans Timmermans valt nog tijdens zijn termijn in duigen. Zijn radicale klimaatbeleid leidt tot steeds meer weerstand. Ik sluit niet uit dat hij zich na zijn termijn naar Nederland begeeft. Eigenlijk voelt hij zich te groot voor ons land: hij wil de wereld redden. Maar het premierschap, daarvoor is hij misschien nog wel te porren. De Nederlandse kiezer hopelijk niet.”

Maar goed: we kunnen dus gerust stellen dat Timmermans geen Commissievoorzitter kan worden. Het Nederlandse premierschap is dan zo ongeveer de enige stap omhoog die hij kan maken. Hij omringt zich met mensen die lyrisch over hem zijn en hij heeft duidelijk een messiaans beeld van zichzelf. Hij moet de wereld redden. Nederland is natuurlijk eigenlijk te klein voor hem, maar als leider?

Het is voor het eerst dat Timmermans echt de baas kan worden van iets. Al zijn eerder pogingen zijn mislukt en de beste man is tot op het bot gefrustreerd. Ik ben ervan overtuigd dat zijn Green Deal een venijnige wraakexpeditie is. De frustraties van Frenske zijn makkelijk te herleiden. Zo wilde hij in 2011 Commissaris van de Koningin worden in Limburg, maar werd hij pijnlijk gepasseerd door CDA'er Theo Bovens. Timmermans genoot de meerderheid van de vertrouwenscommissie om hem commissaris van de koningin te maken, maar miste op drie stemmen na het gouverneurschap aan de net verkiesbaar gestelde Bovens. De Limburger schreef dat de PVV een cruciale rol speelde in de nipte overwinning van Bovens. Geert Wilders en PVV-fractieleider in Limburg Laurence Stassen zouden koste wat kost de benoeming van Timmermans willen tegengaan. Wilders zou via VVD-gedeputeerde Mark Verheijen invloed hebben gehad, waardoor een deel van de VVD-fractie toch voor Bovens koos in plaats van voor Timmermans. Dus eigenlijk is het de schuld van Geert Wilders dat de Europese onderdanen van Frenske, mocht hij nog 4 jaar klimaatpaus blijven, alleen nog maar gras en wormen mogen eten, niet meer auto mogen rijden en niet meer op vakantie mogen.

Kort daarna stelde Frenske zich kandidaat voor de baan van Commissaris van Mensenrechten bij de Raad van Europa en kreeg hij opnieuw nul op het rekest, ondanks deze polyglotte noodkreet op YouTube. Wat was ie toen nog knap en mager!

In 2010 wilde hij buitenlandwoordvoerder worden voor de PvdA, maar ook dat baantje ging aan zijn neus voorbij. Een woedende en tot op het bot gekwetste Frenske verdomde het vervolgens een half jaar lang naar de Tweede Kamer te gaan, zoals ome Roon bevestigde.

In februari 2012 wilde Timmermans lijsttrekker worden van de PvdA nadat hij – als een ware Brutus – Job Cohen ten val had gebracht. De dolksteek in de rug van zijn partijgenoot was dodelijk, maar het leiderschap van de Partij ging niet door.

En toen moest hij de grootste dreun in zijn, in feite mislukte, loopbaan - met het flyeren en canvassen op tochtige braderieën in de negorij van Nederland als hoogtepunt - nog incasseren: Frenske wilde baasje van Europa worden maar werd pijnlijk gepasseerd door Von der Leyen. Timmermans was ervan overtuigd dat hij zou winnen, maar achteraf bezien bleek dat hij door een briljant diplomatiek steekspel tussen Frankrijk en Duitsland geen enkele kans te hebben gemaakt op dat door hem zo begeerde baantje.

Ik weet nu al wat Frenske gaat roepen tijdens de campagne voor het leiderschap van Nederland. “Ik wilde de wereld redden van de klimapocalyps, maar werd tegengewerkt door extreem-rechtse krachten in Europa. Daarom ga ik nu Nederland redden. Ik heb het beste met u voor, landgenoten!”

Rutte zal geen partij zijn voor Frenske, die minimaal 10 zetels meer zal binnenharken. But how about Caroline? Die is heel wat aaibaarder dan de arrogante bobo Frans Timmermans.

Er komt sowieso een interessante stoelendans. Zo is het bepaald niet uitgesloten dat Mark Rutte Von der Leyen opvolgt. Bij de NAVO mag Stoltenberg nog een jaartje door en het gerucht gaat dat VDL hem opvolgt. Mocht Rutte toch niet naar Brussel gaan, dat zal de volgende Nederlandse Eurocommissaris door D66 worden geleverd, daar kan je donder op zeggen. Ollongren! Mark my words. Bent u eindelijk verlost van Kaag en Ollongren, krijgt u Kabinet Prins Frenske den Erste! Dat wordt lachen in Den Haag. Vooral als je niet in Nederland woont.

