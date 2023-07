Zoals ze in Frankrijk zouden zeggen: ES WIRD BEGINNEN, en dan hebben we het niet over het slopen van de steden, want dat is al een tijdje aan de gang. Als je land in de fik staat moet er natuurlijk wel gewoon gefietst worden: de Tour de France van 2023, live te zien bij de NOS, bij de Belg, op Eurosport, eigenlijk overal. Zonder Danny Nelissen, want die is te druk met het neuken van wijven, en zonder Maarten Ducrot, want die is te oud. Ook niet met Herbert, die ons steevast in slaap suste met z'n gekeutel over kastelen (zie hier hoe dat werkt) en hoe ze op de werkvloer van NOS Sport omgaan met elkaar - daar had-ie immers "nooit iets van gemerkt". Wel met Joris van den Berg (zzz), Stef Clemethylnortestosteron en Michael Epoogerd, en natuurlijk Sebas op de motor. Vandaag de eerste etappe van het (op de Olympische Spelen en het WK Voetbal na) grootste sportspektakel van de planeet: van Bilbao naar Bilbao. Mogelijk net iets te zwaar voor ónze Mathieu van der Poel en wij zetten onze knaken dan ook op een donker paard, daalkunstenaar Matej Mohoric. Voorspellingen algemeen klassement: gele trui Vingegaard, groene trui Philipsen, bolletjestrui Ciccone.