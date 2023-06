We zullen niet liegen: we vinden die mannelijke americana-, country- en southern blues-zangers gewoon net effe wat lekkerder klinken dan de vrouwelijke. Dat is geenszins vrouwonvriendelijk bedoeld, ieder z'n meug, maar jarenlang sigaretten- en bourbonmisbruik klinkt gewoon heel erg lekker uit een mannelijke keel. Wie dan wél haar mannetje staat in dit gepikte geweld is Lucinda Williams, mede / vooral dankzij Car Wheels on a Gravel Road (1998), in het genre misschien wel de beste vrouwelijke singer-songwriter (?) aller tijden (?). Over Good Souls Better Angels (2020) was iedereen vrij positief, wij vonden dat maar gaap. Daarna kreeg Lucinda een beroerte, ze krabbelde op en deze nieuwe Stories From A Rock N Roll Heart is wél heel lekker en doorleefd, mét Bruce Springsteen op New York Comeback (video boven). Meer nieuwe muziek na de klik, onder meer Nothing But Thieves, maar dat is echt zo saai als een klodder poep in de plee.

Nothing But Thieves (saai)

Raven (heavy metal)

The Baseball Project (supergroup van REM-lui)

Loma Prieta (kwint)

Lil Uzi Vert (hiphop)

Sans Lumiere (polderpostrock)

The Alchemist & Earl Sweatshirt (rap)

The Japanese House (niet Japans, ook geen house, maar indie)

Joanna Sternberg (singer-songwriter)

John Carroll Kirby (pianogedoe)

Divide and Dissolve (instrumental metalgedoe voor GU)

Khanate (het hele album van dit doomgebeuren)