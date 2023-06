Nou. Nu Bassie & Adriaan, Tjeerd de Groot, Bulletje, de erven-Swiebertje en misschien Ronald McDonald samen met Colonel Sanders nog, maar dan is onderhand iedereen en z'n pop-idool wel een keertje bij Vlad op de wodkatour geweest. Maar wat kwam Greta doen? Lithiumvoorraden in het oosten des lands opnemen? Wijzen op de gevaren van de combi 'kerncentrales en explosieven'? HOW DARE YOU roepen in algemene Russische richting? Het onderschrift van de officiële propagandafoto handout for the press maakt het niet veel duidelijker in ieder geval:

In this photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, third from left, pose for a photo with Eco-activist Greta Thunberg, third right, Vice-President of the European Parliament Heidi Hautala, center, ex-Deputy Prime Minister and ex-Minister of Foreign Affairs of Sweden Margot Wallstrom, second from left, President of Ireland in 1990-1997 Mary Robinson, fourth from left, and Ukrainian officials during their meting in Kyiv, Ukraine, Thursday, June 29, 2023. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Er is ook serieus gemonteerd beeld, natuurlijk

Ah. Ze kwam een kapotte dam inspecteren

Ah. De Werkgroep Wederopbouw Windmolens

Left to right; Eco-activist Greta Thunberg, Vice-President of the European Parliament Heidi Hautala, ex-Deputy Prime Minister and ex-Minister of Foreign Affairs of Sweden Margot Wallstrom and President of Ireland in 1990-1997 Mary Robinson hold a press-conference of a newly created working group that will work with the damages caused to Ukraine's ecology as a result of Russia's invasion in Kyiv, Ukraine, Thursday, Jun. 29, 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)