D'r zijn natuurlijk heel veel manieren om kenbaar te maken dat de islam een op vrij achterlijke denkbeelden, normen en waarden (voor onze begrippen dan he) gestaafde ideologie is. Een ervan is op een plein gaan staan, door een megafoon tetteren, wat karbonaadjes op de barbecue jagen en dan met de kooltjes de koran in de hens steken. Want ja, fuck dat boek en boeien enzo. In Nederland waagt Edwin Feldwebeldinges vaak zo'n poging en dat ziet er vooral koddig uit. In Zweden (Sweden) heeft ook maar weer eens een koranverbranding plaatsgevonden, bij een moskee in Stockholm. Onze steenkolenvertaling: "Salwan Momika, die achter de aanvraag voor de verbranding zit, schrijft in een sms aan TV4 Nyheterna dat de Koran 'een gevaar vormt voor democratische wetten en Zweedse en menselijke waarden' en dat het 'een boek is dat gevaarlijker is dan kernwapens en in staat van het vernietigen van landen en hun samenlevingen, zoals het geval is in islamitische landen'." Geen speld! Politie uit het hele land opgetrommeld en iedereen loopt op de tenen, want Zweden wil bij de NAVO en in Turkije zitten een boel booslims. GEZELLIG!

Meteen op de besneden pik getrapt