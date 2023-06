Och die arme Erwin en Sanne, het zou maar je droom locatie zijn. Dat is natuurlijk best heel droevig. Je snapt het pas als je een foto ziet van Erwin en Sanne. Ik zeg altijd maar never waste a good crisis en vind een locatie die wat minder droevig is.

Wat me wel stoort is dat er nog steeds geen opvangkampen zijn. Welk nut heeft het om die mensen op te vangen in een "hotel" met 3 "maaltijden" geef ze een bed, met een gedeelde douche en toilet, ergens waar ze hun kleding kunnen wassen en drogen, 40 euro zakgeld waarmee ze moeten koken en dat lijkt me meer dan genoeg om te gaan werken aan een succesvolle integratie in de samenleving.

Lijkt me stuk goedkoper dan wat de Britten nu willen uitgeven aan asielzoekers. Dat komt neer op zo'n 200 duizend euro per persoon. Gewoon om ze in Afrika te dumpen. Dat doen wij gelukkig beter.