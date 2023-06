Het is best mogelijk dat er geen opdrachtgever is. De broker die de meeste jachten van Feadship in de markt zet is Northrop & Johnson. Ze hebben daar momenteel b.v. ook een jacht te koop dat in 2027 gaat opgeleverd worden.

De zeewaardigheidstesten met Obsidian zijn gepland voor 2025. Met de details van het interieur begint men pas als er een koper is.