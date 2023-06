Ik zit te wachten tot de vriendin die ik help klaar is, daarna kan ik de 200 meter-door-de-regen-rennen-naar-de-auto-toe gaan proberen te verbeteren. Ja, het regent hier in het zuiden.



Kijk, het is al ernstig.

"In Limburg geldt code oranje vanwege zware regen die wordt verwacht. Het KNMI raadt aan weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden, kelders af te sluiten als het kan en alleen te reizen als dat echt nodig is."