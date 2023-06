:

Oorspronkelijk waren we fructivoor, toen we nog in de bomen leefden, en dat is nog een grote voorkeur, vooral bij kinderen: zoet. Daarna waren we inderdaad omnivoor, of misschien waren we dat altijd al. Maar als je rekent dat links nu wel wat met insekten wil doen is links dus net zo true aan hun oorsprong en minstens zo wetenschappelijk.

@JvNB | 19-06-23 | 13:39:

Iedereen doet aan comfort eten onder stress, dat is niet links of rechts.

@klaas24 | 19-06-23 | 13:36:

Dat is een vraag voor Smoelensmid.

@DrJaap | 19-06-23 | 13:35:

Links rechts is inderdaad aan verandering onderhevig, maar woke en gender zijn onbelangrijk vergeleken met inkomensongelijkheid en groen, wat rechts ook doet om van die echt belangrijke dingen af te leiden.

@Kouwe Kees | 19-06-23 | 13:35:

Dat was een Bourgondische levenskeuze.

@_pacman_ | 19-06-23 | 13:23:

Er moet gewoon wetenschappelijk uitgezocht worden wat goed is voor mens en aarde. Soja heeft voor en nadelen. Quinoa weet ik niet, maar het is wel gezond.

@Flipper | 19-06-23 | 13:45

Misschien iha. Maar links let meestal wel beter op de eigen gezondheid: mijn moeder werd 101 zonder enige kosten voor de maatschappij.