Ja okee het duurde even eer we de sfeer te pakken hadden want "Canada" heeft na alles wat er gebeurd is nog altijd een beetje een wrange bijsmaak. Maar jommes wat is het vanuit F1-perspectief toch nog altijd een gaaf landje, met een gaaf baantje, op een gaaf eilandje, in een gaaf stadje waar ze weliswaar een soort Frans brabbelen maar misschien juist daarom wel zo'n festivalesque F1-âtmòsphérè koesteren. Met totaal ontregelde vrije trainingen, vreemde voertuigfaals en mysterieuze Haas-branden en een rammende regen-kwali met een mysterieuze Haas-P2 staan we dus nu alsnog wapperend met enorme schuimrubberen Maple Leafs in cultureel toegeëigende Canada-kleding voor de tv heel beschaafd "sorry, eh" te mompelen. En ja die P2 is al naar P5 gestraft en nee ook dat gaat The Hulk niet vasthouden maar hee: het gaat 'm nog altijd meer voor de wind dan Charles Leclerc, die zaterdag bijna ter plekke ontslag nam na alweer een onmogelijke werkverhouding met zijn eigen pitmuur. En Max? Die is volkomen zen op weg om Red Bull Racing de 100e GP-zege te bezorgen vanavond.

BLOKJESVLAG: Jep, win nummer 100 voor RB, moeiteloze zondagavond weer. Alonso P2, Hamilton derde, Perez 6 en De Vries moet ondertussen voor z'n stoeltje gaan vrezen want die rijdt nog geen deuk in een Tecpro barrier.

Ja okee Ferrari zuigt consequent...

..maar wanneer krijgt Ricciardio de Red Bull van Perez?