Goedemorgen. Er is nog steeds geen Landbouwakkoord, maar het overleg over het Landbouwakkoord is ook nog niet geklapt. Dat was op 18 mei de conclusie na een nacht onderhandelen, en dat was vannacht ook de conclusie na een soort van lange avond onderhandelen, maar dan wel met maar liefst zes ministers erbij. Volgens LTO Nederland heeft het kabinet 'bewogen' (maar goed dat moeten ze wel zeggen want anders worden alle boze boeren boos), komt er dinsdag iets op papier en gaan ze er volgende week over praten. Dan is het echt de allerallerallerlaatste kans. Want als het dan niet lukt... Dan is er echt geen kans meer. Zo werkt dat met allerallerallerlaatse kans. Die zijn echt de laatste. Tenminste, tot er nog een latere kans is natuurlijk.