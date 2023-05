Nee MARK, dat is het niet, het is juist tijd om naar bed te gaan. De hele nacht hebben kabinetsvertegenwoordigers, boerenclubs, natuurorganisaties, supermarkttypes en meer belanghebbenden overlegd en vergaderd om tot een landbouwakkoord te komen... en dat landbouwakkoord is er natuurlijk niet. "Ondanks een overleg van bijna 24 uur zijn het kabinet en boerenorganisaties nog niet tot een landbouwakkoord gekomen. Een belangrijk twistpunt is hoeveel geld er beschikbaar gesteld wordt aan de boeren voor natuurbeheer." Nou. En een belangrijk twistpunt voor de boeren is dat ze bang zijn van hun landje te worden gejaagd door de ROVERHEID. Geen akkoord dus en volgens Pietje Adema gaat dit gezeik nog 'weken duren', want het lukte zelfs Mark Rutte (die in allerijl was opgetrommeld om de boel aan elkaar te slijmen) niet om de vrede te laten tekenen. Slaap lekker Mark! Lekker je dromenland besturen.