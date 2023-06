Later vanavond overlegt LTO-voorman Sjaak van der Tak verder met Rutte en de ministers Piet Adema, Christianne van der Wal, Mark Harbers, Hugo de Jonge en Rob Jetten. (NOS)

Zozo. Da's nog best een ChefSache Delegatie om vanavond nog een doorbraak in de Randstad/Platteland Kloof des Deauds te bewerkstelligen. Worden het fatsoenlijke AGV-tjes in 2024-2030, met gehaktballen met jus, heerlijke Oppperdoezers en van die frisgroene Hollandsche sperziebonen die knakken als je er op bijt, of worden het meelwormen met WEF-saus thuisbezorgd door ericvanderburgers uit 15minuten-steden op elektriese scooters die het niet doen want het stroomnet is geklapt, en supermarkten met QR-codes? Of krijgen we weer een hete zomer met trekkers op snelwegen en tweets van Toine Heijmans (Volkskrant)? Beter wacht u die hele clownshow niet af, en koopt u vanavond nog een compound in de regio met een voedselbos, en haal dan ook maar gelijk een schietgeweer om u veilig te houden.

Mevrouw van Boerderij is erbij