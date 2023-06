Dit is een waarschuwing voor iedereen die nog de weg op moet: kijk uit voor wannabe-Verstappens met iets te veel geld en iets te weinig smaak. De Gumball 3000, de bekendste supercarrally, is weer in het land en dat betekent dat een honderdtal Ferrari's, Lamborghini's, Porsches en andere protserige pk-pony's over ons asfalt scheuren met achter het stuur vastgoedschuivers, feestbeesten en influencers met een liberale kijk op de verkeersregels. Dat resulteert ongetwijfeld in extra snelheidscontroles op de route zodat onze schatkist ook nog iets verdiend aan dit festijn, dus u bent gewaarschuwd. De etappe begon vanmorgen in Londen en brengt de supercars in de loop van de dag via de kanaaltunnel en een tussenstop in Brugge naar Amsterdam. Mocht u zich afvragen waar de deelnemers zich in de hoofdstad bevinden, volg dan simpelweg de massa's opgefokte pubers die met hun telefoon in de hand over straat rennen in een poging hun social media te vullen met exact dezelfde foto's als al hun vrienden. Na een feestje in Air, waarbij ongetwijfeld alles dat Amsterdam Amsterdam maakt wordt genuttigd, vertrekt het circus morgenochtend weer richting de Alpen en is dit land weer een stukje veiliger. Een overzicht van alle deelnemers vindt u bij cameraschreeuwer Shmee150, meer van de voortgang alhier en inzetten op het aantal auto's dat uiteindelijk wegens inbeslagname in Nederland blijft mag in de reaguursels. Vol gas!

