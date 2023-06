Altijd mooi als de Tweede Kamer in de knoop komt met de eigen regelzucht. In dit geval door het Europese verbod op wegwerpkoffiebekertjes waar we vanaf 2024 aan moeten voldoen. Op verzoek van de partij van niet-mensen begon het Kamergebouw daar deze mei al mee en dat leverde een aardig kostenplaatje op. Voor de vijfduizend mokken en achthonderd glazen die de papieren bekertjes vervangen legt de Kamer een rekening van 27.000 euro neer en het inpandige restaurant moet twee extra afwassers inhuren om de koffievlekken uit de bekers te poetsen. Daarnaast zijn er te weinig inzamelpunten voor vaat, sjouwen de ambtenaren met meer dienbladen door de zware mokken en gebruiken deze koffieleuten hun herbruikbare servies alsnog vaak maar één keer. Het resultaat: gezeik, gezeur en geklaag in het Kamergebouw. Een tikkeltje ironisch gezien alle kantoren binnenkort aan deze nieuwe milieumaatstaf dienen te voldoen. Misschien moeten we voortaan alle nieuwe werkplaatsregels een jaartje laten proefdraaien in de Kamer. Kunnen ze als nationale testdummies eerst meemaken wat ze het land willen voorschotelen. Eens kijken of ze het daarna nog steeds zo leuk vinden om Nederlandse werknemers te micromanagen.