: De hele NS is enigszins redundant. LOL. Bij vliegtuigen heb je dat (nu ja, niet redundant, maar dubbel uitgevoerd) en bij systemen die ertoe doen ook maar dan nog is de ervaring dat de NS/Prorail met geen enkel serieus incident/omstandigheid om kan gaan. Als het gevolg is dat mensen niet meer thuiskomen heb je het niet goed gedaan. En dat er iets stuk gaat, niet lukt, er opeens niet is of fout loopt, kan geen reden zijn dat mensen vast zitten in een verre stad zonder dat ze naar huis kunnen. Maar ja de NS. Die is heilig. Stel je voor dat KLM zijn passagiers laat barsten, dan eens kijken hoe groot de koppen in de krant zijn. En terecht.