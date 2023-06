Sorry, maar daar had ik vanochtend in het nachtcafé over gepost.

Begin dit jaar had de rijkste 1,2 procent van de wereldbevolking zo’n 47 procent van al het geld ter wereld in handen. In Nederland heeft een kleine groep miljonairs zo’n 28 keer meer vermogen dan alle andere niet-miljonairs in ons land bij elkaar. Tegelijkertijd groeit een op de negen Nederlandse kinderen op in armoede. Volgens Dick Timmer, politiek filosoof aan de Universiteit van Dortmund en gepromoveerd op het limitarisme, is die ongelijkheid een verspilling van geld. ‘De superrijken houden er een zeer klimaatbelastende consumptie op na,’ zegt hij. ‘Het geld dat ze eigenlijk niet nodig hebben voor een goed leven kunnen we beter besteden aan het redden van de planeet. Of aan de vervulling van onvervulde dringende behoeften, zoals onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting.’

Een van die negatieve gevolgen is grove democratische ongelijkheid, vervolgt Robeyns. ‘De Amerikaanse filosoof Thomas Christiano laat zien dat superrijke mensen hun financiële macht makkelijk kunnen omzetten in politieke macht. Denk aan het financieren van politieke campagnes, waardoor de belangen van de rijken sneller worden behartigd. Of denk aan multinationals als Shell en Unilever, die in 2018 dreigden Nederland te verlaten als de dividendbelasting niet zou worden afgeschaft. Het was een maatregel die in geen enkel verkiezingsprogramma had gestaan – hoe ondemocratisch wil je het hebben?’ Ook kunnen rijke mensen mediabedrijven opkopen of onderzoeken financieren om de publieke opinie te beïnvloeden. Robeyns: ‘Private financiële steun speelde een cruciale rol in de verspreiding van het neoliberale denken binnen universiteiten en vervolgens binnen de politiek. Theorieën over meer coöperatieve vormen van economie kunnen nog steeds op minder financiële steun rekenen.’

‘Plato vond al dat de rijkste persoon in de polis niet meer dan vier keer zoveel mocht hebben als de armste persoon, omdat dat anders zou leiden tot politieke instabiliteit. En volgens Aristoteles is geld niet meer dan een middel om een goed leven te kunnen leiden. Geld mag geen doel op zich zijn; rijkdom nastreven is volgens Aristoteles dan ook immoreel en onnatuurlijk.’ Ook in het werk van Adam Smith, de grondlegger van het klassieke liberalisme, zijn pro-limitaristische argumenten te vinden. Smith vond dat rijkdom beperkt moest blijven tot een ‘redelijke hoeveelheid’. Wie zich te veel met geld bezighoudt, heeft volgens Smith geen ruimte meer om een deugdzaam leven te leiden.

‘Maar we moeten ons daarnaast afvragen of die rijkdom ook moreel verdiend is. En dat betwijfel ik. Veel rijke mensen hebben een startkapitaal dankzij een erfenis waar ze zelf nooit iets voor hebben hoeven doen. Bovendien is geld verdienen aan vermogen makkelijker dan aan arbeid. Geld genereert geld, terwijl veel mensen die hard werken en veel waarde toevoegen aan de wereld – zoals schoonmakers, leraren, concertviolisten – niet genoeg beloond worden.’

Het verbaast mij altijd waarom mensen zich met onzindiscussies bezig houden als die culture wars ipv met economische ongelijkheid. Overigens geeft een zekere Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, binnen dit artikel er ongezouten kritiek op.

Het is vreemd dat GS, rechts, hiermee komt, want rechts is altijd voor de rijken, althans zo was het vroeger. Jammer genoeg heb ik het overdag druk, dus zal ik niet kunnen antwoorden op reacties voordat het avond is. Sorry.