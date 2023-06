Wij zaten er klaar voor. Een diepgaand interview, ín Het Parool, mét Gideon Everduim, ook wel bekend als Gikkels, over iets. Prima gelegenheid om het voormalige spookstatenlid even te vragen naar hoe dat ook alweer zat met dat hij lijsttrekker was voor DENK in Noord-Holland, dat hij eigenlijk nooit kon op maandag, als de Provinciale Staten vergaderen, dat hij daarom vrijwel nooit aanwezig was, maar er desalniettemin in slaagde om voor maar liefst 12.000 euro bonnetjes van onder meer Ikea, Jamin, McDonald's en een Surinaams buffet voor 50 personen te declareren. Destijds schreef de T. namelijk: "Everduim was ondanks meerdere pogingen gedurende meerdere dagen onbereikbaar voor commentaar." Komen die messcherpe vragen van tot journalist gemaakte Patrick Meershoek.

Okee, fair enough, even een inleidende vraag om de geïnterviewde in slaap te sussen.

Die kennen wij ook niet.

Wij willen ook graag de diepte in. Bijvoorbeeld over die 12.000 euro!

Okee nog heeeel even over Keti Koti en dan gaat het zo over die 12.000 euro!

Kijk. Nu duiken we het verleden in. Dan komt zo natuurlijk iets over 2019, en over 2020.

Mooi. Nu heeft Meershoek Everduim waar ie hem hebben wil. Het gaat over zijn politieke verleden! De volgende vraag is natuurlijk: 'En hoe zat dat nou met DENK?'

Huh?

Interview afgelopen!

Had gewoon even in Het Archief van Het Parool gekeken! (OH NEE WACHT)