Ik citeer “ Premier Mark Rutte en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie & Veiligheid tijdens een gesprek op het Catshuis met mensen die deelnemen aan de betogingen tegen racisme en anderen die bijdragen aan het maatschappelijk debat hierover”

Welk maatschappelijk debat? Het wordt helemaal niet breed besproken in de maatschappij, het leeft totaal niet, is slechts een klein groepje die hier over praat(lees andere mensen beschuldigen) en er is grote mediafophef over. Das voor mij geen definitie van maatschappelijk debat, laten we vooral die blm gekkies links liggen.