Opvallend hoog in het lijstje met risico's en dreigingen waar u zich volgens de NCTV druk om maakt: spanningen tussen bevolkingsgroepen. Na cyberdreigingen en de georganiseerde misdaad het grootste zorgenkindje volgens de Nederlandse bevolking. Ondanks dat de A12-klevers bij ieder regenbuitje in paniek raken over extreem weer, is dat niet waar de meerderheid in dit land zijn hoofd over breekt. Het is juist het vertrouwen in de veelgeprezen mengelmoes van culturen en meningen die staat te pruttelen op ons nationale fornuis dat verdacht laag scoort en een groot deel van het land houdt er rekening mee dat ieder moment de vlam in de pan kan slaan. Of het hier gaat over links versus rechts, inwoners versus instromers, wappies versus wetenschappers of Randstad versus platteland wordt niet duidelijk uit het onderzoek, maar waar u ook bang voor bent, de NCTV wil dat u zich voorbereid. Ook handig voor die andere potentiële rampen. Dus haal een extra flesje water in huis, leg een paar oude Playboy's en Hustlers onder het matras voor het geval het internet uitvalt en verzamel reservebatterijen voor de zaklamp, zodat u uw magazines ook bij stroomuitval kunt utiliseren. Bakje popcorn erbij en een radio op batterijen voor het live verslag en dan bent ook u klaar voor de eventueel aanstaande burgeroorlog. Slava Hollandia en moge de beste winnen!